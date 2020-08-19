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الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملات مكبرة لإزالة الإشغالات بمحور المحمودية المروري بالإسكندرية

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 11:09 م
إزالة الإشغالات
إزالة الإشغالات
هبه عويضه
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شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء وكافة الجهات المعنية بشن حملات لإزالة الإشغالات بطول محور المحمودية المروري الجديد، ومصادرة كافة المخالفات وتوقيع العقوبات والغرامات وتحرير المحاضر اللازمة على كافة المخالفين، مؤكدًا على أنه لن يسمح بوجود أي تعديات على أهم المشروعات القومية المقامة بالإسكندرية، والذي سيسهم في حل مشكلات الزحام والتكدس المروري بالثغر، وإعادة المظهر الحضاري للمدينة.

وفي هذا الصدد، كثفت محافظة الإسكندرية خلال الأيام الماضية بالتنسيق مع الجهات الأمنية، حملاتها لإزالة كافة الإشغالات والتعديات على حرم طريق محور المحمودية، وأسفرت الحملة عن إزالة الإعلانات وكافة "السقايف" والتند والأكشاك المُقامة دون ترخيص، وإزالة التعديات على حرم الطريق العام ومصادرة عربات الباعة الجائلين وكافة المعدات المخالفة، فضلًا عن رفع الرديم والمخلفات بجانبي المحور.

وأكد محافظ الإسكندرية، أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير تجاه المواطن والشارع السكندري، والتي من شأنها الإضرار بالصالح العام للمواطن، خاصة أن الإسكندرية يقام بها العديد من المشروعات القومية الهامة التي تجعل على عاتق الجميع العمل على قدم وساق لإنجازها والنهوض بأهم محافظات مصر.

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