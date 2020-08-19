«القوى العاملة»: مصريان يحصلان على 134 ألف جنيه مستحقات عن فترة عملهما بالإمارات

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بالإمارات العربية المتحدة نجح في تسوية مستحقات نهاية الخدمة للمواطن "ب.م.ع.أ" بالشركة التي يعمل بها، ومساعدة المواطن "بكير" في الحصول على الحكم التنفيذي الصادر لصالحه من خلال التسوية مع شركته، فضلًا عن مساعدة المواطنين "أ.م.م " و"م.م.أ" في توفير تذكرة طيران لكل منهما للعودة لأرض الوطن، مشيرًا إلى أن إجمالي المستحقات بلغت 30 ألفًا و980 درهمًا إماراتيًا، أي ما يوازي 134 ألفًا و453 جنيهًا مصريًا تقريبًا.وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي بمتابعة مشكلة المواطنين المذكورين من العاملين بشركتين بالإمارات لتضررهم من عدم صرف مستحقاتهم، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.وقال سعد الدين إن الوزير تلقى تقريرًا عبر الملحق العمالي حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، أكدت فيه أن المكتب نفذ تكليفات الوزير بتسوية مستحقات نهاية الخدمة للمواطن" ب.م.ع.أ" مع شركته، واستلم 26 ألفًا و475 درهمًا وتذكرة المغادرة، ومساعدة المواطن "بكير" في الحصول على الحكم التنفيذي الصادر لصالحه بمبلغ 4 آلاف و505 دراهم من خلال التسوية مع الشركة، وتم توجيه الشكر للشركتين على تعاونهما مع مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية.كما استطاع مكتب التمثيل العمالي في مساعدة المواطنين "أ.م.م" و"م.م.أ" في توفير تذكرة طيران لكل منهما للعودة لأرض الوطن نظرًا لظروفهما واستجابة لطلبهما من خلال تواصلهما مع المكتب.