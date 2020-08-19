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الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

نرمين الفقي تظهر بشكل جديد في «لؤلؤ»

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 01:50 م
نرمين الفقي
نرمين الفقي
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أعربت الفنانة نرمين الفقي عن سعادتها بالتواجد في مسلسل "لؤلؤ" المقرر عرضه في الموسم الشتوي، مشيرة إلى أنها ستظهر من خلال هذا العمل بشكل مختلف وجديد.

وقالت الفقي، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إنها تقدم في المسلسل شخصية مطربة كبيرة تعيش في حالة صراع مع البطلة مي عمر التي تجسد شخصية فتاة تحلم بأن تكون مطربة شهيرة.

وأشارت إلى أنها أنهت كافة التحضيرات الخاصة بالمسلسل قبل البدء في تصويره، متمنية أن يكون العمل قويا ومؤثرا ويلقى إعجاب الجمهور لدى عرضه.

وأوضحت أن التحضيرات للمسلسل، وهو من نوعية أعمال الـ45 حلقة، استغرقت وقتا طويلًا، إضافة إلى إجراء بروفات نظرًا لتنوع المشاهد في السياق الدرامي.

وأضافت أن كثيرا من العوامل جذبتها لشخصيتها في المسلسل فهي جديدة فنيا عليها وخاصة أن هناك مشاعر وتفاصيل كثيرة موجودة بالدور، بالإضافة لتفاصيل أخرى سيلاحظها الجمهور خلال عرض حلقات العمل.

يشارك في بطولة المسلسل الفنانة مي عمر، والفنان أحمد زاهر، ومحمد الشرنوبي، ونجلاء بدر، وإدوارد، وهيدي كرم، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وحمدي هيكل، تأليف زينب عزيز، وإخراج محمد عبدالسلام.

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