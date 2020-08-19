رئيس مدينة الأقصر: افتتاح المركز التكنولوجي الجديد قريبا

أعلن العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، عن قرب افتتاح المركز التكنولوجى الجديد بمدينة الأقصر، بمقر رئاسة المدينة بمنطقة جزيرة العوامية خلف قصر الثقافة.وأوضح رئيس مدينة الأقصر، أن المركز يتضمن خدمة الشباك الواحد لتقديم خدمات (استصدار التراخيص، والمستندات، والموافقات اللازمة لبدء المشروعات وتشغيلها)، وذلك بهدف تقديم كافة الخدمات ذات الصلة من مكان واحد للتيسير على المواطنين، من خلال نظام الدور الرقمي على غرار البنوك، تيسيرًا على المواطنين وللقضاء على نظام الطوابير التقليدية.