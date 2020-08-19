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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

تأجيل محاكمة 6 عاطلين بهتك عرض واستغلال أطفال في التسول ببولاق

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 11:41 م
هتك عرض أطفال
هتك عرض أطفال
عادل عبد العال
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أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، اليوم الأربعاء، محاكمة 6 متهمين؛ لاتهامهم بارتكاب جريمة الاتجار في البشر وإدارتهم جماعة إجرامية بمنطقة بولاق الدكرور إلى جلسة 22 أغسطس.

والمتهمون حسب ترتيبهم بأمر الإحالة هم كل من: «علي.ع»، و«محمود. ا»، و«محمد. ش»، و«رفعت.ي»، و«محمد. س»، و«هشام.ج» وجميعهم محبوسين على ذمة القضية.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، بعضوية المستشارين حسن السيد حسن ومحمد أحمد صبرى، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.

وكشف أمر الإحالة أنهم أسسوا جماعة إجرامية منظمة للاتجار بالبشر الأطفال "عبدالناصر"، و"أحمد"، و"سعد" وآخرين، وتم ذلك عن طريق استقطابهم لمسرح الجريمة مستغلين حاجتهم لماوي يقيمون به وكان ذلك بقصد استغلالهم جنسيًا واستغلالهم في أعمال التسول.

ودفع المتهمون المجني عليهما الطفلين "فارس"، و"صالح" لتعاطي جوهر الحشيش المخدر بطريق الإكراه حال كون المجني لم يبلغا من العمر 21 سنة، وأحرزوا جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وعرضوا أمن وأخلاق وحياة الأطفال المجني عليهما للخطر بأن أطلقوهم للتسول من المارة في الطرقات وآووهم في أماكن غير معدة للإقامة والمبيت، وخالطوهم بالمنحرفين ومن اشتهر عنهم سوء السيرة وفقًا للتحقيقات.

كما حازوا سلاحا "كتر" بدون مسوغ قانوني، وهتكا المتهمان الأول والسادس عرض المجني عليه الطفل "فارس" بالقوة والتهديد بأن حسرا عنه ملابسه وكشفا عورته، وهتك المتهم الأول هتك عرض الطفلين "حسين"، و"أحمد" بالقوة، وهتك المتهم الثاني عرض الطفل "صالح" بالقوة والتهديد وفقًا للتحقيقات.

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