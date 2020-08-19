البابا تواضروس يواصل مشاركته بسلسلة «مبادئ حياة»

يواصل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مشاركته في سلسلة عظات "مبادئ حياة"، وذلك عبر المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برعاية القس بولس حليم.وناقش قداسته تأملات في الرسالة الثانية للقديس مار يوحنا الرسول، وقراءة روحية في الرسائل الجامعة، وذلك في إطار حرص قداسته على الدعم الروحي للأقباط.وأطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، منذ بداية فترة انتشار فيروس كورونا المستجد عدة سلاسل عظات روحية مختلفة يقدمها البابا تواضروس الثاني وعدد من أساقفة وكهنة الكنيسة، بالإضافة إلى عظة الأحد الأسبوعية التي تذاع على القنوات الفضائية.