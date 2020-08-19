رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا تواضروس يواصل مشاركته بسلسلة «مبادئ حياة»

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 12:31 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
تريزة شنودة _مونيكا جرجس
طباعة
يواصل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مشاركته في سلسلة عظات "مبادئ حياة"، وذلك عبر المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برعاية القس بولس حليم.

وناقش قداسته تأملات في الرسالة الثانية للقديس مار يوحنا الرسول، وقراءة روحية في الرسائل الجامعة، وذلك في إطار حرص قداسته على الدعم الروحي للأقباط.

وأطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، منذ بداية فترة انتشار فيروس كورونا المستجد عدة سلاسل عظات روحية مختلفة يقدمها البابا تواضروس الثاني وعدد من أساقفة وكهنة الكنيسة، بالإضافة إلى عظة الأحد الأسبوعية التي تذاع على القنوات الفضائية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موكب عظيم و30 جارية وجوهرة الخليفة.. كيف احتفل الفاطميون بالسنة الهجرية؟

خاص.. بولونيا الإيطالى يكشف حقيقة اهتمامه بضم رمضان صبحي

«يحتفل به جوجل».. مالا تعرفه عن يوليوس لوثر ماير Julius Lothar Meyer

اندلاع حريق بشارع المعز وسط القاهرة

الصور

image description

مباراة الزمالك ونادي مصر

image description

قاعة مجلس الشيوخ

image description

أحدث ظهور لشيرين عبدالوهاب وزوجها بعد شائعة طلاقهما (صورة)

image description

الحصيوي يتابع «تدبيش» جسور برك سيوة (صور)

image description

مباراة الأهلي وأسوان

الأكثر قراءة

إجراء جديد من «التعليم» بخصوص الطالبة سلمى الحاصلة على 35 درجة فى التظلمات

أسرار فى حياة رغدة.. أحبت أحمد زكى وعلاقتها بصدام حسين ظلت لغزًا

غدًا.. غلق باب التظلمات لطلاب الثانوية العامة

مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2020

إنفوجراف

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

6 شروط لزيارة نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

«سيدة الجنة».. قصة الشيخة سميعة أقدم محفظة قرآن بمصر (إنفوجراف)

image description

كواليس حل لغز مقتل سودانية فى العجوزة (إنفوجراف)

أيام زمان

الرجل الثانى.. سعيد صالح سُجن بسبب سخريته من الرؤساء واتُهم بتعاطى المخدرات

أسرار فى حياة رغدة.. أحبت أحمد زكى وعلاقتها بصدام حسين ظلت لغزًا

«دى قلة أدب».. قُبلة يحيى شاهين لـ سميرة أحمد التى وقف لها الصعايدة بالشوم

«هقطع رقبتك».. سر هجوم الأهالي على عبدالفتاح القصري بالسكاكين

نجم الساعة

الخميس.. آخر موعد لتظلمات الثانوية العامة

منوعات

دراسة تحذر من مكون كيميائي مميت في عبوات الطعام والشراب

الأميرة «آن» تكشف أكبر مشكلة تواجه نساء «العائلة المالكة»

علماء: دراسة أنسجة الأنف قد تساعد فى التوصل لعلاج لمصابى كورونا

أحد أبناء أنجلينا جولى يقودها لخوض بطولة جديدة.. تعرف على التفاصيل؟

مقالات الرأي
منى رجب
ملاحظات حول نظام الرقمنة
د.مينا بديع عبدالملك
«الإسكيم» الرهبانى
ثروت الخرباوي
العريان.. الرجل الذى مات مرتين
ماجد حبته
براءة 3 أشباح.. وميت لم يمت!
المزيد

الثقافة

موكب عظيم و30 جارية وجوهرة الخليفة.. كيف احتفل الفاطميون بالسنة الهجرية؟

فى ذكرى ميلاده.. أشهر 10 مقولات للأديب إبراهيم المازنى

السبت.. ختام النسخة الخامسة من «الصوت الذهبي» بمسرح الجمهورية

الجمعة.. صندوق التنمية الثقافية يحتفل برأس السنة الهجرية