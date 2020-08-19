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الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط حلاق قتل شابا فى المحلة

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 12:28 م
ضبط حلاق
ضبط حلاق
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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تمكنت وحدة مباحث قسم ثان المحلة الكبرى من ضبط حلاق متهم بقتل شاب متأثرا بإصابته بطعنة نافذة باستخدام سلاح أبيض نتيجة خلافات سابقة بينهما.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثان المحلة الكبرى، بورود بلاغات من أهالى منطقة عزبة أبودراع تفيد بمقتل شاب يدعى " محمود السواحة " فى العشرينيات من عمره على يد " سامح. ك " إثر مشاجرة بالأسلحة البيضاء.

وعلى الفور انتقل الرائد أحمد عبدالشافي رئيس مباحث قسم ثان المحلة إلى موقع الحادث وبالتحقيق تبين أن هناك خلافات سابقة بينهم وحدثت مشادات كلامية بينهم انتهت بقيام المتهم بطعن المجنى باستخدام سلاح أبيض ولفظ أنفاسه الأخيرة فى الحال.

وجرى نقل الجثة إلى مستشفى المحلة العام لتوقيع الكشف الطب الشرعي عليها وأخطرت النيابة العامة لتتولى باقى التحقيقات.

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