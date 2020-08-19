«صحة شمال سيناء»: إقبال كبير على مبادرة «العناية بصحة الأم»

أكد وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء الدكتور طارق محمد كامل، إقبال المرأة في المحافظة على المبادرة الرئاسية التي انطلقت في مختلف المدن والأحياء للعناية بالأم والجنين والتي تهدف للكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان.وأوضح وكيل وزارة الصحة - فى تصريح اليوم الأربعاء - أن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس (بي) وفيروس نقص المناعة البشري ومرض الزهري للسيدات الحوامل، بالإضافة إلى خفض وفيات الأمهات الناجمة عن تلك الأمراض، علاوة على تحويل الحالات ذات السكر المرتفع بالدم أو المكتشف بها أي عوامل خطورة أخرى لاستكمال التقييم والعلاج بالمستشفيات.وأشار طارق إلى أنه تم توزيع الفرق الطبية والأجهزة والمستلزمات الواجب توافرها طبقًا لعدد السيدات الحوامل بكل وحدة، والتي يستمر العمل بها طوال أيام العمل الرسمية من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر، مشددا على استمرار المتابعة لتيسير عمل المبادرة وتوفير احتياجاتها من الأجهزة والمعدات الطبية المستخدمة.. مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية لحماية المترددات والعاملين في المبادرة.من جانبه، قال فتحي عثمان، مسئول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، إنه يتم تكثيف الندوات واللقاءات للتنويه عن أهمية المبادرة وحث السيدات على المشاركة فيها للاستفادة من الخدمات المقدمة من خلال المبادرة، مشيرا إلى أنه تم تحديث الموقع الإلكتروني لمبادرة 100 مليون صحة لتقديم خدمات الاستعلام عن موعد التقييم للمنتفعات لإجراء فحصوات متقدمة، وذلك من خلال الموقع الرسمي للمبادرة http:www.100millionseha.eg، بالإضافة إلى تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن 15335.