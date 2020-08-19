«الصحة العالمية»: 92 دولة ستحصل على لقاح كورونا بالمجان

أكدت الدكتورة نادية طلب، المستشارة الإقليمية للتمنيع والأمراض التي يمكن توقيفها باللقاحات في منظمة الصحة العالمية، توزيع لقاحات فيروس كورونا بشكل عادل على كافة دول العالم بدون أي تفرقة بين الدول الغنية والفقيرة.وأوضحت أنه سيجري توزيع لقاح فيروس كورونا بنسبة 20% لكل دولة، حيث إن إنتاج اللقاح لن يكفي الجميع في المرحلة الأولى، لافتة إلى أن الفئات المستهدفة في المرحلة الأولى تشمل أعضاء الفرق الطبية والفئات الأكثر عرضة لمضاعفات فيروس كورونا، ومنها كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ونسعى لأن تنتهى تلك المرحلة فى 2021، في حين سيتم توزيع اللقاحات للجميع بالمرحلة الثانية لإنتاج اللقاح.وأضافت أن هناك 80 دولة على مستوى العالم قادرة على شراء اللقاح، في حين سيتم دعم 92 دولة للحصول على اللقاح بالمجان أو بمشاركة بسيطة من ثمن اللقاح من خلال الجهات المانحة.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده الآن المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، عن طريق الفيديو كونفرانس، حول أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID- 19)، ومستجدات جهود تطوير اللقاح وتوزيعه، واليوم العالمي للإغاثة والعمل الإنساني 2020.يشارك في المؤتمر الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج الصحية، بمنظمة الصحة العالمية، والدكتورة نادية طلب، المستشارة الإقليمية للتمنيع والأمراض التي يمكن توقيفها باللقاحات، والدكتورة هدى لنجر، المستشارة الإقليمية للأدوية الأساسية والتكنولوجيا الصحية.