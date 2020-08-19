رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش اليمنى ينفى ادعاءات الحوثى حول سيطرته على مواقع بالبيضاء

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 12:25 م
الجيش اليمني
الجيش اليمني
أ ش أ
طباعة
نفى المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد الركن عبده مجلي، ادعاءات ميليشيا الحوثي الانقلابية بشأن سيطرتها على ألف كيلو متر مربع في عملية عسكرية أطلقتها في مديرية ولد ربيع ومحيطها التابع لمحافظة البيضاء.

بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، في تصريحات خاصة أوردتها قناة "العربية" الإخبارية، الأربعاء، إن ميلشيا الحوثي تحاول إعادة صياغة هويتها في مديرية البيضاء عبر عمليات التضليل لرفع المعنويات لعناصرها على عكس طبيعة العمليات العسكرية.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة اليمنية راجح بادي قد نفى مزاعم ميليشيا الحوثي عن تحقيق انتصارات في محافظة البيضاء، وأكد أن الجيش الوطني وبدعم من التحالف ماض في التصدي للميليشيات الحوثية، وكل التنظيمات الإرهابية، وهزيمة كل مخططات تحويل اليمن إلى منصة لتهديد السلام الإقليمي، وأمن جيرانه.

ونفي بادي أكاذيب الميليشيات الانقلابية وزعمها تحقيق انتصارات بمحافظة البيضاء.

موضوعات متعلقة

تأييد التحفظ على أموال حنين حسام ومودة الأدهم

إجراء جديد من «التعليم» بخصوص الطالبة سلمى الحاصلة على 35 درجة فى التظلمات

مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2020

9 سبتمبر.. استئناف رحلات الخطوط الهولندية للقاهرة بعد توقف عامين

الصور

image description

مباراة الزمالك ونادي مصر

image description

قاعة مجلس الشيوخ

image description

أحدث ظهور لشيرين عبدالوهاب وزوجها بعد شائعة طلاقهما (صورة)

image description

الحصيوي يتابع «تدبيش» جسور برك سيوة (صور)

image description

مباراة الأهلي وأسوان

الأكثر قراءة

إجراء جديد من «التعليم» بخصوص الطالبة سلمى الحاصلة على 35 درجة فى التظلمات

أسرار فى حياة رغدة.. أحبت أحمد زكى وعلاقتها بصدام حسين ظلت لغزًا

غدًا.. غلق باب التظلمات لطلاب الثانوية العامة

مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2020

إنفوجراف

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

6 شروط لزيارة نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

«سيدة الجنة».. قصة الشيخة سميعة أقدم محفظة قرآن بمصر (إنفوجراف)

image description

كواليس حل لغز مقتل سودانية فى العجوزة (إنفوجراف)

أيام زمان

الرجل الثانى.. سعيد صالح سُجن بسبب سخريته من الرؤساء واتُهم بتعاطى المخدرات

أسرار فى حياة رغدة.. أحبت أحمد زكى وعلاقتها بصدام حسين ظلت لغزًا

«دى قلة أدب».. قُبلة يحيى شاهين لـ سميرة أحمد التى وقف لها الصعايدة بالشوم

«هقطع رقبتك».. سر هجوم الأهالي على عبدالفتاح القصري بالسكاكين

نجم الساعة

الخميس.. آخر موعد لتظلمات الثانوية العامة

منوعات

دراسة تحذر من مكون كيميائي مميت في عبوات الطعام والشراب

الأميرة «آن» تكشف أكبر مشكلة تواجه نساء «العائلة المالكة»

علماء: دراسة أنسجة الأنف قد تساعد فى التوصل لعلاج لمصابى كورونا

أحد أبناء أنجلينا جولى يقودها لخوض بطولة جديدة.. تعرف على التفاصيل؟

مقالات الرأي
منى رجب
ملاحظات حول نظام الرقمنة
د.مينا بديع عبدالملك
«الإسكيم» الرهبانى
ثروت الخرباوي
العريان.. الرجل الذى مات مرتين
ماجد حبته
براءة 3 أشباح.. وميت لم يمت!
المزيد

الثقافة

موكب عظيم و30 جارية وجوهرة الخليفة.. كيف احتفل الفاطميون بالسنة الهجرية؟

فى ذكرى ميلاده.. أشهر 10 مقولات للأديب إبراهيم المازنى

السبت.. ختام النسخة الخامسة من «الصوت الذهبي» بمسرح الجمهورية

الجمعة.. صندوق التنمية الثقافية يحتفل برأس السنة الهجرية