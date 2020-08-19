الصين تحث واشنطن على وقف التصعيد

حثت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة الأمريكية على وقف التصعيد، وذلك بعد يوم على عبور مدمرة الصواريخ الأمريكية الموجهة (يو إس إس موستين) مضيق تايوان.وقال الكولونيل "تشانغ تشون هوي" المتحدث باسم القيادة الشرقية لجيش التحرير الشعبي الصيني، في تصريح اليوم، إن "القوات البحرية والجوية التابعة لجيش التحرير الشعبي تابعت عن قرب السفينة الحربية الأمريكية أثناء مرورها دون تصريح عبر مضيق تايوان الصيني".وأضاف هوي أن الولايات المتحدة اتخذت سلسلة من التحركات التي أرسلت إشارة مضللة إلى الانفصاليين في الجزيرة، محذرة من أن مثل هذه التحركات قوضت السلام والاستقرار في مضيق تايوان.وتابع هوي أن مثل هذه الأعمال ستلحق ضررا بالغا بالعلاقات الصينية الأمريكية ومصالح الشعب في البر الرئيسي الصيني ومنطقة تايوان، مشيرا إلى أن قيادة المنطقة الشرقية ستظل يقظة وتتخذ كافة السبل الضرورية للدفاع عن السيادة الوطنية ووحدة الأراضي.