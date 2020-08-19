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الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

السرعة الزائدة وراء إصابة 3 بانقلاب سيارة بالدائري

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 12:18 م
حادث سير
حادث سير
حسام التمساح
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كشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار أحمد عز، المحامي العام الأول، في إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى الطريق الدائرى عقب الاصطدام بالحاجز الخرسانى، أن السبب الرئيسي السرعة الزائدة.

كانت النيابة استعلمت عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا لسماع أقوالهم كما طلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية وتقرير المرور حول أسباب الحادث.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث مرورى بطريق الدائرى، وانتقل رجال مرور القاهر إلى مكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ربع نقل أعلى الطريق الدائرى عقب الاصطدام بالحاجز الخرسانى فى اتجاه القادم من المطار متجها الى السلام مما أسفر عن إصابة ٣ أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وقام رجال مرور القاهرة برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

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