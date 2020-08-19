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الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط مخزن مواد غذائية بمنوف والتحفظ على 314 كيلو لحوم فاسدة بالمنوفية

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 12:30 م
لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
ولاء القاضى
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صرح الدكتور السيد عوض مدير مديرية الطب البيطري، بقيام إدارة المجازر وتفتيش اللحوم بشن حملة تفتيشية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، أسفرت عن ضبط مخزن مواد غذائية لأحد المطاعم بمدينة منوف وضبط 314 كجم من اللحوم المفرومة وأجزاء دواجن وهياكل غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرير محضر جنح رقم 1260 بمنوف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

ومن جانبه، أشاد محافظ المنوفية بالحملات التفتيشية التي تشنها مديرية الطب البيطري لمواجهة المخالفين ومروجي اللحوم الفاسدة ومنتهية الصلاحية، مؤكدًا ضرورة استمرار شن الحملات لإحكام الرقابة حفاظًا على حقوق المواطنين ضد أى تلاعب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين.
لحوم فاسدة
لحوم فاسدة

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