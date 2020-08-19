منذر رياحنة: شاركت في «ساعة شيطان» من أجل باسم سمرة

كشف الفنان الأدرني منذر رياحنة، أنه يتواجد في مصر خلال الفترة الحالية؛ من أجل تصوير مشهد كضيف شرف في فيلم "ساعة شيطان" مع صديقه الفنان باسم سمرة الذي يكن له كل احترام وتقدير، مشيرًا إلى أنه عندما طلب منه المشاركة معه وافق على الفور.وأضاف رياحنة في تصريح خاص لـ"الدستور" أنه انتهى من تصوير المشهد فور وصوله مصر في أحد مواقع التصوير بالمنصورية، وعبر عن سعادته الشديدة بوجوده في مصر حاليًا، مؤكدًا أنه يدرس عددًا من المشاريع الفنية التي عُرضت عليه مؤخرًا حيث إنه يخطط للعودة لجمهوره في مصر خلال الفترة المقبلة.يُشار إلى أن آخر أعمال منذر رياحنة كانت مشاركتة في مسلسل "أبو عمر المصري" مع الفنان أحمد عز وأروى جودة، وحقق نجاحًا كبيرًا وكان من إخراج أحمد خالد موسى وإنتاج طارق الجنايني.