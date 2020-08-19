الأموال العامة تضبط 4 قضايا بقيمة 6 ملايين جنيه

شنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة استهدفت ضبط كل أشكال الخروج على القانون.وأسفرت الجهود- خلال 24 ساعة- عن ضبط 4 قضايا «تزوير أوراق، تزوير تأشيرات، تحويلات مالية غير مشروعة، غسل أموال» مُتهم فيها 4 أشخاص ضُبط فيها مستنديًا «6 ملايين جنيه مصرى، 35 ألف ريال سعودي، 20 ألف درهم إماراتى، 30 ألف دولار أمريكى،10 آلاف يورو، 5 آلاف دينار أردنى، 5 آلاف جنيه إسترلينى».وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابات المختصة للتحقيق.