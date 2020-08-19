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الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الأموال العامة تضبط 4 قضايا بقيمة 6 ملايين جنيه

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 12:22 م
رجال الأمن
رجال الأمن
مريم جبل - عمرو المزيدي
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شنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة استهدفت ضبط كل أشكال الخروج على القانون.

وأسفرت الجهود- خلال 24 ساعة- عن ضبط 4 قضايا «تزوير أوراق، تزوير تأشيرات، تحويلات مالية غير مشروعة، غسل أموال» مُتهم فيها 4 أشخاص ضُبط فيها مستنديًا «6 ملايين جنيه مصرى، 35 ألف ريال سعودي، 20 ألف درهم إماراتى، 30 ألف دولار أمريكى،10 آلاف يورو، 5 آلاف دينار أردنى، 5 آلاف جنيه إسترلينى».

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابات المختصة للتحقيق.

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