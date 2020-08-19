ضبط 15 طن أسمدة ومخصبات زراعية غير مرخصة بقويسنا

صرح المهندس أشرف سعد الجمل وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، عن قيام إدارة المكافحة قسم الرقابة على المبيدات الزراعية والمخصبات بالمديرية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بشن حملة تفتيشية مكبرة.وأضاف أنها أسفرت عن ضبط (15) طنا من الأسمدة غير المسجلة بوزارة الزراعة ومنتهية الصلاحية بمصنع للكيماويات والمخصبات الزراعية وغير مرخص بالمنطقة الصناعية بقويسنا، وقد تم التحفظ على المضبوطات وأدوات التعبئة المستخدمة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لأعمال شئونها.كما أوضح الجمل بأنه تم تحرير عدد (4130) محضر تقسيم بنطاق المحافظة بإجمالي مساحة 840 فدانا و5 قراريط و13 سهما لمخالفتهم القوانين والقرارات الوزارية الخاصة بتقسيم وبيع الأراضي الزراعية، مؤكدًا على المتابعة المستمرة لاتخاذ الإجراءات الفورية حيال القائمين بتقسيم وبيع أي مساحات زراعية بالمخالفة للقوانين والقرارات الوزارية.