«نكش شعره وقال أنا سيد درويش».. عمل تمنى أحمد زكي تجسيده قبل وفاته

استرجعت الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز تفاصيل خاصة جدًا جمعت بين الفنان الراحل أحمد زكي وزوجها المؤلف الكبير الراحل محفوظ عبدالرحمن، الذي تحل اليوم ذكرى وفاته، مؤكدة أنه كانت هناك علاقة صداقة قوية جمعت بين الثنائي سواء على المستوى الفني أو الشخصي.وقالت سميرة عبدالعزيز في تصريحات خاصة لـ"الدستور" - في الذكرى الثالثة لرحيل زوجها - "أحمد زكي علم بأن زوجي محفوظ عبدالرحمن يكتب عملًا عن الموسيقار الكبير سيد درويش، وكان في فترة من الفترات قد بدأ محفوظ عبدالرحمن في كتابة سيرة ذاتية عن سيد درويش وتفاجأنا وقت فيلم حليم أنا وأحمد زكي أن محفوظ يكتب فيلمًا عن سيد درويش فاستغرب محفوظ عبدالرحمن من رد فعل أحمد زكي".وأضافت قائلة: "قام أحمد زكي نكش شعره من الجنبين وقاله أنا سيد درويش"، وأصر على تقديمه ولكن بالطبع المشروعات لم تكتمل؛ نظرًا للوفاة وكان رد محفوظ وقتها "حاضر والله هعمله".يذكر أن محفوظ عبدالرحمن قد تعاون مع الفنان الراحل أحمد زكي من خلال عملين الأول هو فيلم "ناصر 56"، والثاني هو فيلم "حليم"، والذي كان آخر أعمال الفنان أحمد زكي.