رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«نكش شعره وقال أنا سيد درويش».. عمل تمنى أحمد زكي تجسيده قبل وفاته

الخميس 20/أغسطس/2020 - 09:50 م
محفوظ عبدالرحمن وأحمد
محفوظ عبدالرحمن وأحمد زكي
حسين الجندي
طباعة
استرجعت الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز تفاصيل خاصة جدًا جمعت بين الفنان الراحل أحمد زكي وزوجها المؤلف الكبير الراحل محفوظ عبدالرحمن، الذي تحل اليوم ذكرى وفاته، مؤكدة أنه كانت هناك علاقة صداقة قوية جمعت بين الثنائي سواء على المستوى الفني أو الشخصي.

وقالت سميرة عبدالعزيز في تصريحات خاصة لـ"الدستور" - في الذكرى الثالثة لرحيل زوجها - "أحمد زكي علم بأن زوجي محفوظ عبدالرحمن يكتب عملًا عن الموسيقار الكبير سيد درويش، وكان في فترة من الفترات قد بدأ محفوظ عبدالرحمن في كتابة سيرة ذاتية عن سيد درويش وتفاجأنا وقت فيلم حليم أنا وأحمد زكي أن محفوظ يكتب فيلمًا عن سيد درويش فاستغرب محفوظ عبدالرحمن من رد فعل أحمد زكي".

وأضافت قائلة: "قام أحمد زكي نكش شعره من الجنبين وقاله أنا سيد درويش"، وأصر على تقديمه ولكن بالطبع المشروعات لم تكتمل؛ نظرًا للوفاة وكان رد محفوظ وقتها "حاضر والله هعمله".

يذكر أن محفوظ عبدالرحمن قد تعاون مع الفنان الراحل أحمد زكي من خلال عملين الأول هو فيلم "ناصر 56"، والثاني هو فيلم "حليم"، والذي كان آخر أعمال الفنان أحمد زكي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قرار جمهورى بالتجديد لعاطف عبدالرحمن أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

الحضور 3 أيام أسبوعيًا.. «التعليم» تناقش شكل العام الجديد

زوج هالة صدقي يطالب النائب العام بالتدخل ويصر على تحليل الـDNA

كشف غموض سرقة فيلا محامٍ شهير بالزقازيق

الصور

image description

عادل بخيت.. فنان يجسد المسيح بطمي النيل الأسواني (فيديو)

image description

مدد يا آل البيت.. حكايات من مقامات الصالحين احتفالا بالسنة الهجرية

image description

نتائج انتخابات مجلس الشيوخ

image description

«الآثار» تفتح 3 أديرة فى نقادة بعد الترميم (صور)

image description

مباراة الزمالك ونادي مصر

الأكثر قراءة

الحضور 3 أيام أسبوعيًا.. «التعليم» تناقش شكل العام الجديد

كشف غموض سرقة فيلا محامٍ شهير بالزقازيق

غرق العوامة السياحية «جولدز جيم» بالكامل في الدقي

زوج هالة صدقي يطالب النائب العام بالتدخل ويصر على تحليل الـDNA

إنفوجراف

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

image description

رسوم تحصيل المخلفات بالقانون الجديد (إنفوجراف)

image description

شروط الاشتراك فى مسابقة ملكة جمال مصر (إنفوجراف)

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

أيام زمان

أشهر أدوار سعاد حسني وداليدا كانت من نصيب فنانة أخرى واستبعدها يوسف شاهين

«ارتداء مايوه».. سر اعتزال هالة صدقي التمثيل 5 سنوات

«سجلت الوصية بصوتي وهذه أمنيتي».. الأيام الأخيرة لفريد شوقي

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

نجم الساعة

مصطفى محرم: كتبت 25 حلقة من مسلسل «محمد فوزى».. وتامر حسنى أبرز المرشحين للبطولة

منوعات

العلماء يعيدون اكتشاف «زبابة الفيل» الصومالية في جيبوتي

النجم الكندى رايان رينولدز يحتفل ببيع علامته التجارية

متلازمة مميتة ترتبط بكورونا وتسبب تغيرات مناعية للأطفال

تحذير من عارض في الأذن قد يعني ظهوره الإصابة بكورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
مستشفى الكبد المصرى
د. محمد عفيفي
مصر والبحر الأحمر
مدحت بشاى
ورود الإبداع لا تزهر فى العتمة
جمال طه
المبادرة الأمريكية للتسوية فى ليبيا
المزيد

الثقافة

الجمعة.. صندوق التنمية الثقافية يحتفل برأس السنة الهجرية

الروائي الفلسطيني ناجي الناجي يطلق رواية «سماء وسبعة بحور» (صور)

السبت.. ختام النسخة الخامسة من «الصوت الذهبي» بمسرح الجمهورية

«عتبة عبد الكريم» للكاتب كمال القاضى متعة السرد وجمال الحكاية