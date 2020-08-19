حريق بـ«كسارة أشجار» في قرية رمسيس بالشرقية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالشرقية على حريق نشب بكسارة أشجار بقرية رمسيس بمركز أبوحماد.تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة أبوحماد، من أهالي قرية رمسيس، بنشوب حريق ناحية كسارة البيئة، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات إطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق.وبالفحص تبين نشوب حريق بمخلفات قص أشجار البرتقال والليمون، ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات.تم تحرير المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة.