24 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن إجمالي حركة السفن اليوم 24 سفينة.وذكرت هيئة الميناء- فى بيان اليوم الأربعاء- أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 4 سفن حاويات ومغادرة 3 سفن، بينما يتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.فيما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة سفينتي حاويات وبضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتا حاويات وسفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.وأشار البيان إلى أنه جار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.