سفير لبنان فى روسيا: لا أحد يعلم حقيقة ما حدث بمرفأ بيروت حتى الآن

قال السفير اللبناني لدى روسيا، شوقي بونصار، إن الجزم بما تسبب فى الانفجار الهائل في بيروت غير ممكن حتى الآن، وأن كل الاحتمالات مفتوحة، مشيرًا إلى أن دولًا أجنبية ستقدم مساعدات في التحقيق.وقال بونصار: "كل الاحتمالات مفتوحة، لا أحد يعلم حقيقة ما حدث حتى اليوم وبالتالي الشعب اللبناني، أعتقد أن العالم بأسره ينتظر نتائج التحقيق لمعرفة ماذا حدث وما الذي أدى إلى هذا التفجير الهائل الذي هو الرابع من حيث القوة والقدرة التدميرية في العالم".وأكد أن "هناك دولًا أجنبية ستساعد في التحقيق في أسباب وقوع التفجير"، قائلًا: "هناك دول أجنبية ستقدم مساعدات في التحقيق بناء على طلب الجانب اللبناني، مساعدات تقنية وعلمية، فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، وغيرهما من الدول، روسيا طبعًا تشارك عبر فرق إنقاذ وتقدم كل المساعدة بهذا الإطار".وحول المعلومات عن امتلاك رجل أعمال روسي للشحنة المتفجرة شدد السفير اللبناني، على أن" كل هذه المعلومات التي تم تداولها هي مجرد معلومات سوشيال ميديا، خاصة في ظل وجود حدث هائل كهذا تكثر المعلومات والروايات، ومعظمها غير دقيق، والبعض الآخر يجب التأكد من صحته حتى الآن بانتظار نتائج التحقيق الذي سيكشف كل ملابسات الحادث، سواء صاحب الشحنة أو صاحب السفينة ".وأكد بونصار أن "هناك أسئلة بحاجة أن يعرف الشعب اللبناني والمجتمع الدولي الإجابة عنها، شحنة خطيرة بهذا المستوى وبهذا الحجم وبهذه الكمية لماذا يتم تخزينها سبع سنوات في منطقة قريبة من المناطق السكنية مع كل خطرها، لذلك ننتظر نتائج التحقيق".وشهد لبنان انفجارًا مدويًا يوم الثلاثاء 4 أغسطس، تسبب في سقوط أكثر من 170 قتيلًا وأكثر من 6 آلاف مصاب، مع خسائر مادية قدرت بمليارات الدولارات، وأرجعت السلطات اللبنانية الحادث إلى اشتعال 2750 طنًا من مادة نيترات الأمونيوم التي جرى تخزينها بمستودعات مرفأ بيروت منذ 6 سنوات تقريبًا.