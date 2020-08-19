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الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

القبض على عاطل تسبب فى إصابة 3 مواطنين بالأميرية

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 12:24 م
القبض على عاطل
القبض على عاطل
مريم جبل - عمرو المزيدي
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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، القبض على عاطل تسبب في إصابة 3 أشخاص بعد التعدى عليهم وسرقة شقتهم السكنية في منطقة الأميرية.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الأميرية أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية من ضبط عاطل بحوزته حقيبة مغلقة "كيس بلاستيكى بداخله بعض الأوراق مجهولة المصدر"، 3 قطع سلاح أبيض-سكين- آلة حادة- مفك.

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم بأسلوب التسلق، وأمكن التوصل للمجنى عليهم وتبين أنهم 3 أشخاص مصابون بعدة إصابات وتم نقلهم للمستشفى.

بسؤالهم قرروا بأنهم حال تواجدهم بالشقة محل سكنهم تناهى إلى سمعهم تواجد أحد الأشخاص داخل الشقة، باستبيانهم الأمر فوجئوا بتواجد المتهم المضبوط وقيامه بالاستيلاء على الحقيبة المضبوطة وأثناء قيامهم بمحاولة السيطرة عليه تعدى عليهم بالضرب باستخدام الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزته محدثًا إصابتهم ولاذ بالفرار وبحوزته المسروقات.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بتحريض من طليقة أحد المجنى عليهم ربة منزل حيث تم ضبطها وأيدت ما جاء بأقوال المتهم.

وفى سبيل ذلك استعانت به لتنفيذ مخططها واستغلت تواجدها بالشقة محل البلاغ بدعوى رغبتها فى التصالح مع طليقها، وقامت بفتح شباك المطبخ لتمكين المتهم من الدخول والاستيلاء على المسروقات.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.

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