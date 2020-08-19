تجديد حبس 3 موظفين بـ«الآثار» تلقوا رشوة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة بولاق أبو العلا، اليوم الأربعاء، تجديد حبس 3 موظفين بقطاع الآثار، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة تلقى رشوة.وكشفت تحريات مباحث الأموال العامة، عن تفاصيل القبض على مدير آثار غرب القاهرة، وموظف فى إدارة الأملاك بقطاع الآثار الإسلامية والقبطية، وموظف فى آثار مناطق غرب القاهرة.وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهمين، توجهوا لتنفيذ قرار إزالة وتحرير محضر ضد مالك عقار ملاصق لحرم أثرى موجود فى منطقة بولاق أبو العلا، وعقب وصولهم إلى المكان، تفاوض أحد المتهمين مع مالك العقار، وعرض عليه حصوله على 50 ألف، مقابل التغاضى عن تنفيذ أمر الإزالة، وتحرير محضر ضده.وألقت مباحث القاهرة، القبض على مدير آثار مناطق غرب القاهرة، و2 موظفين بتهمة الحصول على رشوة 50 ألف جنيه، من مالك عقار مقابل التغاطى عن تحرير محضر ضده بتعديه على حرم أثرى بمنطقة بولاق أبو العلا.حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.