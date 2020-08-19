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الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

«الصحة العالمية» تؤكد ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 12:31 م
رنا الحجة
رنا الحجة
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أكدت الدكتورة رنا الحجة مديرة إدارة البرامج الصحية بمنظمة الصحة العالمية، أنه لا يوجد لقاح للوقاية من كورونا استوفى شروط المنظمة حتى الآن.

وقالت الحجة- خلال مؤتمر صحفي عقدته منظمة الصحة العالمية اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس- إن هناك جهودا كبيرة من التحالفات العالمية للسعي لإنتاج لقاح فعال وآمن، مضيفة أنه يوجد ما يقرب من 21 مليون مصاب بالفيروس حتى الآن، كما أن إقليم شرق المتوسط يوجد به 2 مليون إصابة حتى الآن، وأوضحت أن 43% ممن يعيشون بإقليم شرق المتوسط يحتاجون لمساعدات إنسانية، مؤكدة أن العالم يحتفل باليوم العالمي للعمل الإنسانى.

وشددت الحجة على أهمية العمل بكل الإجراءات الاحترازية واستخدام الكمامات للحماية من عدوى كورونا، مشيرة إلى أنه لا يوجد حتى الآن لقاح معترف به للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ويوجد 29 لقاحا في مرحلة التجارب السريرية.

وقدمت مجموعة من النصائح للمواطنين، منها ضرورة التزام المواطنين بالتباعد الاجتماعى بين الأفراد في الأماكن العامة، على ألا تقل مسافة التباعد عن 1 متر، والالتزام بارتداء الكمامة مع اتباع الإرشادات الخاصة بكيفية ارتدائها والتخلص الآمن منها، وعدم المصافحة باليد، خاصة في الأماكن المغلقة.

وأكدت ضرورة غسل الأيدي بالماء والصابون باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية أو فركها بالكحول، كما يجب منع تجمع أعداد كبيرة من المواطنين في الأماكن العامة مثل الأسواق والمحلات التجارية وغيرها، مشيرة إلى ضرورة عدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين، وتجنب لمس الأسطح غير النظيفة.

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