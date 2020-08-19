«الصحة العالمية»: مصر تشارك في التجارب السريرية للقاحات كورونا

قالت الدكتورة هدى لنجر، المستشارة الإقليمية للأدوية الأساسية والتكنولوجيا الصحية، إن هناك عددا من الدول في إقليم الشرق المتوسط تشارك في التجارب السريرية لفيروس كورونا، لافتة إلى أن مصر وإيران تجريان أبحاثا سريرية على عقاقير فيروس كورونا المستجد.وأكدت أن هناك مقاييس للتجارب السريرية ومنظمة الصحة العالمية تتابع نتائج التجارب وتساعد السلطات والبلاد القائمة على التجارب السريرية لتمكينهم من إجراء التجارب وامتثالهم للمقاييس.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده الآن المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، عن طريق الفيديو كونفرانس، حول أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، ومستجدات جهود تطوير اللقاح وتوزيعه، واليوم العالمي للإغاثة والعمل الإنساني 2020.يشارك في المؤتمر الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج الصحية بمنظمة الصحة العالمية، والدكتورة نادية طلب، المستشارة الإقليمية للتمنيع والأمراض التي يمكن توقيفها باللقاحات، والدكتورة هدى لنجر، المستشارة الإقليمية للأدوية الأساسية والتكنولوجيا الصحية.