نجل عبد المطلب: والدي كان يفكر فى إنتاج فيلم عن سيرته الذاتية

- طمئنا على حالتك الصحية بشكل عام؟

- حدثنا عن الأسرة، وهل أحد الأحفاد يغني أو لديه الموهبة؟

الفترة الماضية حاولت تصحيح معلومات مغلوطة عن محمد عبد المطلب.. ما هو أكثر شئ كان يؤرقك؟.

- ما تراث والدك الذي تمتلكه..نريد أن نعرف مصير ما أنتجه من أفلام وموواويل؟

-هل تتابع الأغاني العربية بشكل عام والمصرية خاصة؟

تظل أغنية "ساكن في حي السيدة" الأشهر للفنان عبد المطلب وقيل إنها قصة حقيقية.. حدثنا عن كواليسها؟

أخيرا..هل توافق على تقديم السيرة الذاتية لعبد المطلب في عمل فني؟

- أشهر أغنياته هدية من محمد فوزى.. وكنزى عبد المطلب لاتمت للعائلة بصلةاحتفل الوسط الفنى، الاسبوع الماضي، بالذكرى 110 لميلاد الراحل محمد عبدالمطلب، مطرب الروائع والمواوويل الخالدة، "الدستور" حاورت نجله "نور" الذي يعيش في المملكة المغربية بعد أن تجاوز عمره الثمانين، عن ذكرياته مع والده وأهم الأزمات التي حدث له خلال الفترة الماضية.بخير والحمد لله..صحيح تخطيت العقد الثامن من عمري، لكن بصحة جيدة..شكرا على سؤالكم في هذا التوقيت.- تحدثت عن الحنين إلى مصر..واعلنت أن مشكلة في إجراءات العودة..هل ما زالت قائمة ؟المشكلة الوحيدة كانت إجراء روتيني وهي أنه لم يكن لدي بطاقة رقم قومي من مصر، وبالتالي السفارة لا تستطيع استخراج جواز سفر، كانوا يريدون إعطائي وثيقة سفر ورفضت..أعيش في المغرب براحة تامة، ومن الممكن أن آخذ الوثيقة وأنزل مصر في أي وقت لكن بسبب سني الكبير من الممكن أن تتعطل الإجراءات في المطار أو غيرها بسبب حملي وثيقة فقررت البقاء في المغرب.أبنائى ثلاثة "محمد" لديه مريم وليلى، والثانى أحمد، والثالث "هشام" يعيش بالولايات المتحدة، أيضا لدي أخي التوأم "بهاء" مهندس متقاعد، وأختي سامية موجودة بالقاهرة نتواصل دائما وليس لدينا أي مشاكل وبخير ولدي أحفادي وديعهم بخير ونحن على تواصل.ثلاثون عاما أو أكثر بالمغرب..حدثنا عن هذه الفترة..ومناشدتك للملك محمد السادس؟من منبركم الكريم، أشكر جلالة الملك محمد السادس أطال الله عمره وللمغاربة أيضا.. بالفعل مكثت ثلاثون عاما أعمل في التراث الفني لمحمد عبد المطلب وأيضا التراث الفني للمغاربة الشعبيين الكبار..بشكر الشعب المغربي على كرمه وعلى استضافته لي حتى أصبحت كاني ابنا من أبناء البلد أحببتها وأحببتني وهي مدة ليست قصيرة على الإطلاق.سنتحدث بصراحة.. هناك اناس ليسو مثقفين كانوا يتحدثون عن أبي ويقولون "حمار" الإذاعة.. سامحهم الله.. لا أريد ذكر أسماء.. كان أشد ما يضايقني في شبابي.صوت القاهرة تمتلك كل تراث فناني الزمن الجميل، وطبعا أول فيلم أنتجه "الصيت ولا الغنى" في بغداد "1944، ومحمد عبد الوهاب أنتج له فيلم "تاكسي وحنطور" واليهودي توجي مزراحي أنتج له "علي بابا والأربعون حرامي ".. وأخيرا أنتج أبى "خمسة شارع الحبايب "مع صوت الفن، منتصف السبعينات بطولة محمد عبد المطلب ونجلاء فتحي ونجوى فؤاد وتوفيق الدقن.. ولديه أيضا أدوار ثانوية وأغاني اكثر من 150 فيلما.كنزي عبد المطلب لديها تصريحات إعلامية بأنها تغني.. حدثنا عن صوتها وعن ميولها الفنيةللأسف لا تمت لنا بصلة.. لا أريد القول بأنها مدعية..أول مرة أسمع عنها، فالعائلة معروفة بجميع أفرادها.مصر ولادة، لن تتوقف مواهبها الفنية عبر التاريخ، والآن يتواجد نجوم مثل عمرو دياب، هاني شاكر.. وفنانون كثرعباقرة.. ربنا يوفقهم.لحن هذه الأغنية العبقري الراحل محمد فوزي، كان سيغنيها لكن أولاده قالوا له إنها ليست اللون الخاص به، بل لون عبد المطلب وعرض عليه الكلمات، والسيدة زينب والحسين هما حياة عبد المطلب.. كان يجلس دائما في الحسين مع محمد الكحلاوي تحت المئذنة.. تخيل محمد فوزي بالأغاني الغرامية يقوم بعمل هذا اللحن الشعبي أي أنه دخل في ثوب عبد المطلب.. عبد المطلب لديه أغاني كثيرة أيضا حية بيننا مثل رمضان جانا شفت حبيبي.. يا حاسدين الناس.. لديه تراث كبير يحبه الشعب المصري والشعوب العربية كلها.. رحمه الله.والدي كان يفكر قبل وفاته بخمس سنوات أن ينتج فيلم عن سيرته الذاتية، وجلس مع السيناريست الراحل عبد الحي أديب لكن سفرياته شغلته ثم توفي ولم يكمل المشروع.. أما من يجسد شخصيته فهذا يرجع للمخرج.. ولو كان الفنان أحمد زكي على قيد الحياة كان قام بالشخصية فهو كان يغني أغاني أبي وكان يجئ يسمع بـ "تسأليني بحبك ليه" و"حبيتك وبحبك" رحمة الله عليك يا أحمد زكي حبيبي وصديقي الغالي، أنا بشكر الأطقم الصحفية على اهتمامهم بذكرى والدي رحمة الله عليه.