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الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

مى نوفل تكشف شروط ممارسة مهنة عروض الأزياء

الخميس 20/أغسطس/2020 - 09:46 م
عارضة الأزياء مى
عارضة الأزياء مى نوفل
شيماء دهب
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تشارك عارضة الأزياء الألمانية ذات الأصول العربية، مي النوفل، في أسبوع ميلان للموضة 2021.

وأوضحت، لـ"الدستور"، أن الحصول على مهنة عارض الأزياء يستلزم اتباع روتين يومي لتعزيز شكل البشرة والشعر، من خلال الاهتمام بهما واستخدام المرطبات الصحية الطبيعية التي لا تؤثر على الجلد أو تفقده بريقه.

ونوهت بأن ظهور الوجه بشكل لطيف ومبتسم، وارتداء ملابس مناسبة وأنيقة، فضلا عن الثقة بالنفس والمشي بطريقة جيدة تعد أهم شروط القبول كعارضة أزياء لدى وكالات تصنيع وتسويق العمل.

وأكدت أن احتراف مهنة عرض الأزياء تتطلب عددا من الأمور المهمة التي يجب أن تكون في الفتيات، منها: الشكل العام لصحة الجسم ورشاقته، خصوصا الطول الذي لا يجب أن يقل عن 177 سم، من خلال تناول طعام صحي وممارسة الرياضة بشكل مستمر.

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