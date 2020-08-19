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مصر

إجراء جديد من «التعليم» بخصوص الطالبة سلمى الحاصلة على 35 درجة فى التظلمات

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 12:26 م
الطالبة سلمى
الطالبة سلمى
نورهان عبدالرحمن
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تفقد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التعليم لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، مقر لجنة النظام والمراقبة قطاع القاهرة (ج) بمدرسة الحلمية الإعدادية بنات، وذلك استكمالًا للإجراءات التي تتبعها الوزارة للتأكد من سلامة رصد درجات الطلاب.

وحرص حجازي على مراجعة جميع "الشيتات" الخاصة بالحجرة، التي حدثت بها واقعة الطالبة سلمى حاتم التي تم تعديل درجاتها في مادة اللغة العربية من 40 درجة إلى 75 درجة نتيجة خطأ بلجنة النظام والمراقبة، موضحًا أنه لم تظهر أي أخطاء وأن جميع الدرجات الموجودة على الكراسات مطابقة تمامًا لما هو مرصود بالشيتات اليدوية والمميكنة، ولا يوجد أي كشط أو تعديل وذلك ينافي ما تناوله بعض وسائل الإعلام في هذا الأمر.

وأشار نائب الوزير إلى أن الخطأ في حالة الطالبة سلمى حاتم هو خطأ فردي، ومن الصعب تكراره ولا يمكن تعميمه، وأنه تمت إحالة جميع المتسببين في هذا الخطأ للتحقيق وإيقافهم عن العمل بلجنة النظام والمراقبة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من التظلمات هو حصول كل طالب على حقة كاملًا وفق منظومة تتسم بالسرية المطلقة، لضمان الحيادية، ومن خلال لجان تتسم بالخبرة في أعمال التقدير، وأن خط سير صور الكراسات الامتحانية للطلاب المتضررين لا تقل تأمينًا عمَّا يتم داخل لجان النظام والمراقبة أثناء عملية التصحيح.

وأوضح أنه، حتى الآن، تم تعديل الدرجات في (2070) كراسة بمختلف المواد بما يتراوح بين (نصف درجة) إلى 6 درجات، وتم إعلام الطلاب عن طريق الموقع الإلكتروني لنتائج التظلمات، كما تم إرسال خطوط الطلاب إلى مكتب تنسيق القبول بالمعاهد والجامعات لتعديل النتائج.

وتابع: "أنه جار استكمال أعمال فحص كراسات الطلاب المتضررين من نتائجهم وسيتم الإعلان تباعًا عن نتائج ذلك الفحص، وسيتم الإعلان عن إجمالي عدد المتقدمين بتظلمات، وإجمالي عدد المستفيدين من تظلمهم بعد الانتهاء من جميع التظلمات".

يذكر أن امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة سوف تبدأ يوم السبت الموافق 22-8-2020 وفق نفس الإجراءات الاحترازية التي تمت في امتحان الدور الأول، وتناشد الوزارة جميع الطلاب وأولياء الأمور باتباع كل الاحتياطات الصحية أثناء التواجد باللجان أو خارجها.

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