رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

قضايا الدولة تهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 11:01 ص
أبو بكر الصديق عامر
أبو بكر الصديق عامر
عماد سليمان
طباعة
يتقدم المستشار أبوبكر الصديق عامر، رئيس قضايا الدولة بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري العظيم والأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد ١٤٤٢.

وجاءت التهنئة: «نتقدم بخالص التهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصرى العظيم والأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد ١٤٤٢ ذكرى هجرة الرسول الكريم سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم من مكة إلى المدينة المنورة، حيث أرسى بها دعائم الدولة الإسلامية، سائلين المولى عز وجل أن يكون هذا العام الجديد عام أمن وأمان وسلام واستقرار وتنمية وازدهار على مصرنا الحبيبة وعلى العالم أجمع في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اندلاع حريق بشارع المعز وسط القاهرة

«الأرصاد» تكشف منطقة «أفضل جو مناخي» في مصر

9 سبتمبر.. استئناف رحلات الخطوط الهولندية للقاهرة بعد توقف عامين

الحكومة تبحث عودة صلاة الجمعة في اجتماع اليوم بالعلمين الجديدة

الصور

image description

مباراة الزمالك ونادي مصر

image description

قاعة مجلس الشيوخ

image description

أحدث ظهور لشيرين عبدالوهاب وزوجها بعد شائعة طلاقهما (صورة)

image description

الحصيوي يتابع «تدبيش» جسور برك سيوة (صور)

image description

مباراة الأهلي وأسوان

الأكثر قراءة

أسرار فى حياة رغدة.. أحبت أحمد زكى وعلاقتها بصدام حسين ظلت لغزًا

مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2020

حقيقة نشر واقعة تحرش على فيس بوك

الرئيس السيسى يصدر قرارات جمهورية بإنشاء 4 جامعات

إنفوجراف

image description

6 شروط لزيارة نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

«سيدة الجنة».. قصة الشيخة سميعة أقدم محفظة قرآن بمصر (إنفوجراف)

image description

كواليس حل لغز مقتل سودانية فى العجوزة (إنفوجراف)

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

أيام زمان

الرجل الثانى.. سعيد صالح سُجن بسبب سخريته من الرؤساء واتُهم بتعاطى المخدرات

أسرار فى حياة رغدة.. أحبت أحمد زكى وعلاقتها بصدام حسين ظلت لغزًا

«دى قلة أدب».. قُبلة يحيى شاهين لـ سميرة أحمد التى وقف لها الصعايدة بالشوم

«هقطع رقبتك».. سر هجوم الأهالي على عبدالفتاح القصري بالسكاكين

نجم الساعة

الخميس.. آخر موعد لتظلمات الثانوية العامة

منوعات

دراسة تحذر من مكون كيميائي مميت في عبوات الطعام والشراب

الأميرة «آن» تكشف أكبر مشكلة تواجه نساء «العائلة المالكة»

علماء: دراسة أنسجة الأنف قد تساعد فى التوصل لعلاج لمصابى كورونا

أحد أبناء أنجلينا جولى يقودها لخوض بطولة جديدة.. تعرف على التفاصيل؟

مقالات الرأي
منى رجب
ملاحظات حول نظام الرقمنة
د.مينا بديع عبدالملك
«الإسكيم» الرهبانى
ثروت الخرباوي
العريان.. الرجل الذى مات مرتين
ماجد حبته
براءة 3 أشباح.. وميت لم يمت!
المزيد

الثقافة

موكب عظيم و30 جارية وجوهرة الخليفة.. كيف احتفل الفاطميون بالسنة الهجرية؟

اليوم.. «آفاق» يستضيف المطربة منى رجب والفنان فايد عبد العزيز

في ذكرى ميلاده.. أشهر 10 مقولات للأديب إبراهيم المازني

ناصر عراق يناقش «اللوكاندة» بالمجلس الأعلى للثقافة