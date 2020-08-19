قضايا الدولة تهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد

يتقدم المستشار أبوبكر الصديق عامر، رئيس قضايا الدولة بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري العظيم والأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد ١٤٤٢.وجاءت التهنئة: «نتقدم بخالص التهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصرى العظيم والأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد ١٤٤٢ ذكرى هجرة الرسول الكريم سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم من مكة إلى المدينة المنورة، حيث أرسى بها دعائم الدولة الإسلامية، سائلين المولى عز وجل أن يكون هذا العام الجديد عام أمن وأمان وسلام واستقرار وتنمية وازدهار على مصرنا الحبيبة وعلى العالم أجمع في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية».