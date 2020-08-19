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الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غدًا.. غلق باب التظلمات لطلاب الثانوية العامة

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 11:00 ص
تظلمات الثانوية العامة
تظلمات الثانوية العامة
نورهان عبدالرحمن
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تنتهي كنترولات الثانوية العامة، من استقبال طلبات تظلمات طلاب الثانوية العامة، المتضررين من نتائجهم بامتحانات الثانوية العامة، غدًا الخميس.

من جانبه، شدد الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، على مراعاة الدقة المتناهية فى مراجعة الكراسات لإعطاء كل ذي حق حقه وعدم التهاون، وفي حالة عدم وجود أى درجات يستحقها الطالب يجب الرد على ملاحظاته بكل دقة، مشددًا على مراعاة مصلحة الطالب عند المراجعة وحصول كل طالب على حقه، فضلًا عن ضرورة المحافظة على السرية أثناء أعمال المراجعة.

وأكد حجازى أن أي مصحح لديه أخطاء في عملية التصحيح والتقدير سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، مشيرًا إلى أنه سيتم متابعة أعمال لجان المراجعة، موجهًا بأنه على المشرف أن يقوم بأخذ عينة عشوائية، والتأكد من سلامتها.

وشدد على ضرورة اتباع الدقة فى اختيار الأعضاء المرشحين للمراجعة من حيث الأقدمية والخبرة والكفاءة، وأن الفترة المحددة لتسديد رسوم الاطلاع هي خمسة عشر يومًا، أما أعمال المراجعة فقد تستغرق ما يقرب من ثلاثين يومًا.

كما أكد على أن يقوم كل مشرف بتنفيذ المهام المطلوبة منه بدقة وطبقًا للتعليمات، وحصر ومتابعة أعمال اللجان التي تعمل بالأصول، وعمل آلية لمراجعة بعض كراساتهم مرة أخرى، وإذا ثبت أن للطلاب حق يتم استبعاد هذه اللجنة فورًا.

وأعلنت الوزارة عن رابط الاستعلام عن نتيجة تظلمات طلاب الثانوية العامة، وذلك عبر الرابط التالي: هنا.

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