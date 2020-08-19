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الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة طنطا: مجلس الوزراء يتابع الطفلة ضحية تعذيب أسرتها

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 11:08 ص
الدكتور حسن التطاوي
الدكتور حسن التطاوي
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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قال الدكتور حسن التطاوي مدير مستشفى طنطا الجامعي، إنه تلقى اتصالًا من رئاسة مجلس الوزراء لمتابعة حالة الطفلة التي تعرضت للتعذيب، ولتوفير كافة الإمكانيات لعلاجها، مضيفًا أن مستشفى جامعة طنطا لن تقصر في حق أي مريض يحتاج مساعدة طبية.

وأكد "التطاوي"- في بيان اليوم الأربعاء- أن حالة الطفلة "أمنية" ضحية تعذيب أسرة محافظة الجيزة، والتي تم تحويلها لمستشفى طنطا الجامعي مستقرة إلى حد كبير، لافتًا إلى أن الطفلة تم استقبالها صباح أمس الثلاثاء في حالة صحية صعبة، وتم حجزها بقسم الحروق والتجميل بإجراء كافة الفحوصات الطبية.

وأوضح أنه أعطى تعليمات لجميع أساتذة الحروق والتجميل بتسخير كافة الإمكانيات لمساعدة الطفلة حتى نعبر بها من هذه المرحلة وتعود أفضل مما كانت، مشيرًا إلى أنه تم وضع حراسة على الطفلة حتى لا يتعرض لها أحد، وتم منع التصوير أو الدخول لها، وتتم متابعتها على مدار 24 ساعة.

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