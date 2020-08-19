«تعليم الجيزة» تحصد 4 مراكز في مسابقة الإذاعة المدرسية

حصلت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على 4 مراكز على مستوى الجمهورية في مسابقة البرلمان المدرسي والإذاعة المدرسية للعام الدراسي 20192020.وحصلت إدارة العجوزة التعليمية على المركز الأول لمنتخب مدرسة نبيل السيد الردة لغات لمسابقة البرلمان المدرسي.أما المركز الثانى فكان من نصيب إدارة جنوب الجيزة التعليمية لمدرسة المحافظة على القرآن الكريم الخاصة للمرحلة الابتدائية لمسابقة الإذاعة المدرسية.والمركز الثالث لإدارة العمرانية التعليمية لمدرسة أحمد لطفي السيد الثانوية العسكرية بنين للمرحلة الثانوية لمسابقة الإذاعة المدرسية.والمركز الرابع لإدارة بولاق الدكرور التعليمية لمدرسة الصفا الخاصة ث للمرحلة الاعدادي لمسابقة الإذاعة المدرسية.وتقدم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى جوائز مالية أو عينية للفائزين والمشرفين.