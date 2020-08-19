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الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«البحوث الإسلامية» يهنئ السيسي بالعام الهجري الجديد

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 10:38 ص
البحوث الإسلامية
البحوث الإسلامية
أميرة العناني
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هنأ مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب والشعب المصري والأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد، سائلًا المولى عز وجل أن يجعله عام خير وبركة على العالم أجمع وأن يعم الأمن والسلام والرحمة والمحبة بين الناس جميعًا، وأن يرفع عنا الوباء والبلاء.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية نظير عياد - في بيان اليوم - "إننا في هذه المناسبة الطيبة بحاجة إلى الاستفادة من الهجرة المباركة وما اشتملت عليه من دروس وعِبر يمكن الاستفادة منها في واقعنا المعاصر، وخاصة في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم أجمع".

وأوضح أن النبى - صلى الله عليه وسلم - حرص في هجرته على ترسيخ عدد من القيم الإنسانية ومن أهمها: قيمة الإخاء والتكافل من خلال مؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، واحترام الآخر والتعايش السلمى، وإقرار العيش المشترك، والوفاء بالعهود والمواثيق، وذلك بإقرار وثيقة المدينة.

أضاف أن الهجرة النبوية المباركة أكدت أيضًا على قيمة الوطن، وأهمية حب الوطن والانتماء إليه والعمل على دعمه واستقراره، والعمل على إحياء منظومة القيم والأخلاق من خلال التركيز على الجوانب العملية في حياة النبي صلى الله عليهم وسلم.

أشار إلى أن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والفوز بمحبته يحتاج منا إلى التطبيق الفعلي للقيم التي تضمنتها الهجرة النبوية وأهمية تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وهذا ما تحتاج إليه مصرنا الحبيبة في تلك الفترة، حيث تتطلب تضافر جهود جميع المواطنين لدعم مسيرة التقدم والتنمية والبناء.

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