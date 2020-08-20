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الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الغربية تحقق المراكز الثلاثة الأولى في مسابقة الإذاعة المدرسية

الخميس 20/أغسطس/2020 - 11:18 م
المهندس ناصر حسن
المهندس ناصر حسن إسماعيل
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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حققت مديرية التربية والتعليم بالغربية، إنجازًا رائدًا في مجال مسابقات الإذاعة المدرسية على مستوى الجمهورية، حيث حصلت على الثلاثة مراكز الأولى في مسابقات الجمهورية للعام الدراسي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠.

حيث فازت مدرسة الإمام محمد عبده الابتدائية بإدارة سمنود التعليمية على المركز الأول الجمهوري، في حين فازت مدرسة التجارة بنات بشرق المحلة على المركز الثاني الجمهوري، وأخيرا فازت مدرسة بسيون الثانوية بنات، بالمركز الثالث الجمهوري.

وأكد المهندس ناصر حسن إسماعيل، وكيل وزارة التعليم بالغربية، أن هذا الإنجاز برعاية الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وقدم ناصر وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، التهنئة لجميع المدارس الفائزة، ومديري الإدارات التعليمية الفائزة، والتوجيه العام للصحافة والإعلام التربوي بالمديرية، على هذا الإنجاز الرائع، متمنيا المزيد من التقدم والازدهار، والحصول على العديد من المراكز على مستوى الجمهورية في كافة الأنشطة التربوية.

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