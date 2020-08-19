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اقتصاد

27 مركزا لتقديم الدعم الفني لمبادرة «ما يغلاش عليك» بالمحافظات

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 10:36 ص
مبادرة ما يغلاش عليك
مبادرة ما يغلاش عليك
دعاء ابو العزم
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أعلن المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، استمرار مساندة كافة الغرف لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «ما يغلاش عليك» لدعم المنتج المحلي وتشجيع الاستهلاك من خلال تعريف مميزات المبادرة ومردودها الإيجابي على السوق والمواطن الذي يعتبر العنصر الأهم بالنسبة للتجارة والصناعة.

وتنظم غرفة القاهرة لقاءات كثيرة ومتنوعة مع الجهات المعنية لشرح وتوضيح أهداف المبادرة وكيفية الاشتراك بها والمردود الإيجابي على المبيعات، ومن ثَمّ على الحركة التجارية والاقتصاد بشكل عام.

وبناء على توجيهات المهندس إبراهيم العربي استقبل أحمد الوسيمي نائب رئيس غرفة القاهرة، أمين خضري رئيس قطاع تفعيل المنتجات والدعم الفني بشركة خالص لبحث كيفية زيادة عدد المشتركين في المبادرة من خلال مناقشة كافة الاستفسارات التي يطرحها منتسبو الغرف التجارية على مستوى الجمهورية.

وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن احتياج السوق لمثل هذه المبادرة المهمة لا يقل أهمية عن احتياج المواطن لها، كونها مبادرة مهمة لمساندة المواطن وتنشيط السوق ودعم الاقتصاد، ولذلك نبحث دائمًا عن سبل إنجاحها ومن بين هذه السبل توضيح أهمية هذه المبادرة لمنتسبي الغرف التجارية والتنسيق مع الجهات المعنية للإجابة عن كافة الاستفسارات والتساؤلات التي تزيد من المشتركين في المبادرة التي جاءت في وقت مهم ومناسب للغاية.

وأكد «العربي» أن تنظيم لقاءات مع الجهات التي لها علاقة بالمبادرة ومناقشة كافة الاستفسارات وتوضيحها ووضع مقترحات حلول للمعوقات التي تواجه التجار والصناع أمر مهم لجذب مزيد من المشتركين لإنجاح هذه المبادرة.

وقال أحمد الوسيمي إننا مستمرون في تنظيم لقاءات مع الجهات التي لها علاقة بالمبادرة وبحث كافة التساؤلات والاستفسارات لتوضيح الأمور أمام منتسبي الغرف التجارية، حيث دارت المناقشات مع أمين خضري رئيس قطاع تفعيل المنتجات والدعم الفني بشركة خالص، حول معظم الاستفسارات التي وردت إلينا من التجار المشتركين ووضع مقترحات لحل المعوقات التي تواجهم وتعريف التجار الذين يرغبون الدخول في المبادرة بكيفية الاشتراك، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على وضع حلقة وصل مع منتسبي الغرف التجارية لتذليل العقبات التي من الممكن أن تواجهم والإجابة عن كافة الاستفسارات من خلال نقطة تواصل عامة ونقط تواصل بكل محافظة، وهو ما تم الاتفاق عليه خلال هذا اللقاء، وسيتم رفع تقرير مفصل لرئيس اتحاد الغرف التجارية فيما يتعلق بهذا الشأن، خاصة أنه مهتم بشكل كبير بالمبادرة ودعمها ومساندتها لتحقق أهدافها الاقتصادية والمجتمعية.

من جهته قال أمين خضري إنه تم تخصيص رقم مختصر وهو«15255» للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات بشكل عام، وبصفة خاصة تم تخصيص 27 مركز دعم فني بواقع مركز دعم فني في كل محافظة يعمل بها أكثر من 600 موظف للرد على كافة الاستفسارات التجارية للاشتراك في المبادرة وحل المعوقات التي قد تواجه المشتركين أو الراغبين الاشتراك بها، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا كبيرًا للرد على كافة التساؤلات، حتى وإن تطلب الأمر الذهاب للراغب في الاشتراك بالمبادرة أو المشترك فعليًا من خلال مركز الدعم الفني بحيز محافظته لبحث المعوقات بشكل مباشر من أجل تشجيع أكبر عدد من التجار والصناع على دخول المبادرة.

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