اليوم.. «آفاق» يستضيف المطربة منى رجب والفنان فايد عبد العزيز
الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 10:34 ص
يستضيف نادي أدب آفاق اشتراكية المطربة منى رجب والفنان فايد عبد العزيز في أمسية غنائية، في السابعة من مساء اليوم الأربعاء.
يأتي ذلك مع استئناف أنشطة وفعاليات نادي الأدب، بعد توقف قرابة أربعة أشهر بسبب فيروس كورونا.
وعلى آلة العود تغني منى رجب عدة أغنيات بصحبة الفنان المطرب والملحن فايد عبد العزيز، وسط نخبة من مبدعي مصر وأعضاء نادي الأدب.
كما يغني فايد من ألحانه الشرقية المتجددة من كلمات مجموعة من شعراء العامية منهم: أحمد علي وفؤاد حجاج ومصطفى مقلد وحمدي موسى وآخرون.
الأمسية يديرها الشاعر مصطفى الجارحي، فيما تشرف على فعاليات وأنشطة نادي الأدب الروائية والكاتبة الصحفية بهيجة حسين، ويحرص أعضاء نادي أدب آفاق على اتباع الإجراءات الاحترازية، والحضور بالكمامات.
يذكر أن مقر آفاق اشتراكية كائن في 3 شارع البطل أحمد عبدالعزيز، متفرع من شارع صبري أبوعلم، وسط البلد، بالقرب من محطة مترو أنفاق محمد نجيب.
يأتي ذلك مع استئناف أنشطة وفعاليات نادي الأدب، بعد توقف قرابة أربعة أشهر بسبب فيروس كورونا.
وعلى آلة العود تغني منى رجب عدة أغنيات بصحبة الفنان المطرب والملحن فايد عبد العزيز، وسط نخبة من مبدعي مصر وأعضاء نادي الأدب.
كما يغني فايد من ألحانه الشرقية المتجددة من كلمات مجموعة من شعراء العامية منهم: أحمد علي وفؤاد حجاج ومصطفى مقلد وحمدي موسى وآخرون.
الأمسية يديرها الشاعر مصطفى الجارحي، فيما تشرف على فعاليات وأنشطة نادي الأدب الروائية والكاتبة الصحفية بهيجة حسين، ويحرص أعضاء نادي أدب آفاق على اتباع الإجراءات الاحترازية، والحضور بالكمامات.
يذكر أن مقر آفاق اشتراكية كائن في 3 شارع البطل أحمد عبدالعزيز، متفرع من شارع صبري أبوعلم، وسط البلد، بالقرب من محطة مترو أنفاق محمد نجيب.