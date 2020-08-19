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الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

اليوم.. «آفاق» يستضيف المطربة منى رجب والفنان فايد عبد العزيز

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 10:34 ص
المطربة منى رجب
المطربة منى رجب
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يستضيف نادي أدب آفاق اشتراكية المطربة منى رجب والفنان فايد عبد العزيز في أمسية غنائية، في السابعة من مساء اليوم الأربعاء.

يأتي ذلك مع استئناف أنشطة وفعاليات نادي الأدب، بعد توقف قرابة أربعة أشهر بسبب فيروس كورونا.

وعلى آلة العود تغني منى رجب عدة أغنيات بصحبة الفنان المطرب والملحن فايد عبد العزيز، وسط نخبة من مبدعي مصر وأعضاء نادي الأدب.

كما يغني فايد من ألحانه الشرقية المتجددة من كلمات مجموعة من شعراء العامية منهم: أحمد علي وفؤاد حجاج ومصطفى مقلد وحمدي موسى وآخرون.

الأمسية يديرها الشاعر مصطفى الجارحي، فيما تشرف على فعاليات وأنشطة نادي الأدب الروائية والكاتبة الصحفية بهيجة حسين، ويحرص أعضاء نادي أدب آفاق على اتباع الإجراءات الاحترازية، والحضور بالكمامات.

يذكر أن مقر آفاق اشتراكية كائن في 3 شارع البطل أحمد عبدالعزيز، متفرع من شارع صبري أبوعلم، وسط البلد، بالقرب من محطة مترو أنفاق محمد نجيب.

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