أسئلة طلاب الثانوية الجدد لوزير التعليم

حالة من التشتت يعاني منها طلاب الثانوية الذين يلتحقون بالصف الثالث الثانوي العام الدراسي المقبل، حيث أكدوا أنهم في حالة تشتت بسبب عدم وضوح قرارات وزارة التربية والتعليم الخاصة بهم.قالت الطالبة زينب إيهاب، في تصريح لـ"الدستور": "لقد انتهينا من الصف الثاني الثانوي وحتى الآن لا نعرف مصيرنا في الصف الثالث الثانوي، هل بالفعل الامتحانات سوف تكون على التابلت وإلكترونية أم لا، ونطالب بأن الامتحانات تكون أكثر انضباطا من امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي؛ نظرا لكثرة ظاهرة الغش في الامتحانات الإلكترونية".وأضافت "زينب" قائلة: حتى الآن لا نعلم إذا كنّا سوف نحجز دروس خصوصية مع معلمين أم أننا سوف نكتفي بما تقدمه لنا الوزارة، فنحن نريد منصات إلكترونية تكون قادرة على مساعدتنا في مذاكرة الصف الثالث الثانوي، وإذا كان هناك إلغاء تام لسناتر الدروس الخصوصية فلابد أن توفر الوزارة البديل".بينما قالت لبني السعيد، طالبة أخرى، إنها تتفق في الرأي مع الطالبة زينب، مضيفة خلال تصريحات لـ"الدستور": "الصف الثالث الثانوي هو تحديد مصير لكل الطلاب، وهو أول حلم لنا، فإما نصاب بعده بالاحباط أو يكون أمامي مستقل باهر؛ لذلك نطالب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتوضيح موقفنا من العام المقبل" وتابعت: نحن لا نعلم شيئا حتى الآن.مصطفى محمود، طالب، أكد أنه سوف يلتحق بالصف الثالث الثانوي ولكن حتى الآن لا يعرف ماذا يجب أن يفعل، فهل يحجز دروس خصوصية في ظل منع الدولة لها أم ينتظر حتى تعلن وزارة التربية والتعليم عن القرارات المصيرية الخاصة بهم.وأضاف "مصطفى" لـ"الدستور": "نحن مشتتون ونريد أن نصل إلى حلول أو قرارات نهائية حتى نبدأ في المذاكرة لأنه لا يوجد أمامنا وقت كاف".في سياق متصل قالت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدكتور طارق شوقي وزير التعليم بصدد إعلان عدة قرارات في أول سبتمبر المقبل، وهذه القرارات سوف يكون أبرزها مصير طلاب الشهادة الثانوية الجدد ومصير الدروس الخصوصية، وأيضا إنهاء أزمة مصروفات المدارس الخاصة.