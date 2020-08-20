الصناعات الغذائية تشارك في ندوة لـ«إدارة سلامة الغذاء»

شاركت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية في ندوة إلكترونية تحت عنوان "إدارة سلامة الغذاء- الإنتاج الآمن وتغليف المواد الغذائية"، والتي تم تنظيمها بالتعاون مع شركة كونسبت لتنظيم المعارض.وذلك بحضور المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، والدكتور حسين منصور، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعات الطباعة والتغليف، وجويدو سبيكس، رئيس Multivac Group، وكارستن أوليش، مدير المبيعات Glass GmbH & Co.يأتي ذلك في إطار ما تقوم به الغرفة من مجهودات للنهوض بالصناعات الغذائية، وسعيًا منها لنقل الخبرات وتبادل وجهات النظر حول الموضوعات المتعلقة بسلامة الغذاء.وتناولت الندوة إلقاء الضوء على مجهودات الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومجهودات الغرفة في إدراج سلامة الغذاء في سلسلة القيمة وتأثيرها الإيجابي على تنافسية الصناعات الغذائية، في ضوء التداعيات الخاصة بانتشار فيروس كورونا.كما استعرض الخبراء فوائد تطبيق أنظمة سلامة الغذاء، وكذلك دور التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في التعبئة والتغليف وعلاقتها المباشرة بتعزيز سلامة المنتجات الغذائية.وحضر الندوة ما يزيد على 200 مشارك من المهتمين بالقطاع.جدير بالذكر أن أنشطة غرفة الصناعات الغذائية ومجهوداتها مستمرة على الدوام للنهوض بالقطاع وزيادة تنافسيته، حيث سجلت أكثر من 64 نشاطا ما بين ندوات وورش عمل وتدريبات ودعم فني تم من خلالهم رفع الوعى وتوطين ثقافة سلامة الغذاء لأكثر من 3000 متدرب في القطاع.