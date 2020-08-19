رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

3 إصابات في تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية الصحراوي

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 10:52 ص
طريق الإسماعيلية
طريق الإسماعيلية
الاسماعيلية :- محمود الكيلانى
طباعة
شهد طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي حادث تصادم مروع بين سيارتين ميكروباص وسيارة ملاكي، اليوم الأربعاء، أمام منطقة سرابيوم وأسفر عن إصابة 3 أشخاص.

تلقت غرفة عمليات نجدة الإسماعيلية بلاغًا من الأهالى بوقوع حادث مرورى بطريق الإسماعيلية الصحراوى، مما أدى إلى توقف حركة السير بالطريق.

انتقل رجال المرور- على الفور- إلى المكان الحادث لرفع حطام، وتم تغير خط سير الطريق إلى الطريق الزراعي.

يذكر أن الطريق الصحراوي شهد عدة حوادث مرورية مؤخرًا نتيجة أعمال التطوير التى تتم به وتسببت فى مصرع عدد من المواطنين.
طريق الإسماعيلية
طريق الإسماعيلية
طريق الإسماعيلية
طريق الإسماعيلية
طريق الإسماعيلية
طريق الإسماعيلية
طريق الإسماعيلية
طريق الإسماعيلية

موضوعات متعلقة

«التموين» تبدأ تطبيق تعديل تكلفة ووزن رغيف الخبز

أسرار فى حياة رغدة.. أحبت أحمد زكى وعلاقتها بصدام حسين ظلت لغزًا

حقيقة نشر واقعة تحرش على فيس بوك

«التلفزيون بيفوّل عليا».. كيف تسبب «الشعراوي» في إذاعة خبر وفاة فريد شوقي بالخطأ

الصور

image description

مباراة الزمالك ونادي مصر

image description

قاعة مجلس الشيوخ

image description

أحدث ظهور لشيرين عبدالوهاب وزوجها بعد شائعة طلاقهما (صورة)

image description

الحصيوي يتابع «تدبيش» جسور برك سيوة (صور)

image description

مباراة الأهلي وأسوان

الأكثر قراءة

أسرار فى حياة رغدة.. أحبت أحمد زكى وعلاقتها بصدام حسين ظلت لغزًا

مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2020

حقيقة نشر واقعة تحرش على فيس بوك

الرئيس السيسى يصدر قرارات جمهورية بإنشاء 4 جامعات

إنفوجراف

image description

6 شروط لزيارة نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

«سيدة الجنة».. قصة الشيخة سميعة أقدم محفظة قرآن بمصر (إنفوجراف)

image description

كواليس حل لغز مقتل سودانية فى العجوزة (إنفوجراف)

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

أيام زمان

الرجل الثانى.. سعيد صالح سُجن بسبب سخريته من الرؤساء واتُهم بتعاطى المخدرات

أسرار فى حياة رغدة.. أحبت أحمد زكى وعلاقتها بصدام حسين ظلت لغزًا

«دى قلة أدب».. قُبلة يحيى شاهين لـ سميرة أحمد التى وقف لها الصعايدة بالشوم

«هقطع رقبتك».. سر هجوم الأهالي على عبدالفتاح القصري بالسكاكين

نجم الساعة

الخميس.. آخر موعد لتظلمات الثانوية العامة

منوعات

دراسة تحذر من مكون كيميائي مميت في عبوات الطعام والشراب

الأميرة «آن» تكشف أكبر مشكلة تواجه نساء «العائلة المالكة»

علماء: دراسة أنسجة الأنف قد تساعد فى التوصل لعلاج لمصابى كورونا

أحد أبناء أنجلينا جولى يقودها لخوض بطولة جديدة.. تعرف على التفاصيل؟

مقالات الرأي
منى رجب
ملاحظات حول نظام الرقمنة
د.مينا بديع عبدالملك
«الإسكيم» الرهبانى
ثروت الخرباوي
العريان.. الرجل الذى مات مرتين
ماجد حبته
براءة 3 أشباح.. وميت لم يمت!
المزيد

الثقافة

اليوم.. «آفاق» يستضيف المطربة منى رجب والفنان فايد عبد العزيز

في ذكرى ميلاده.. أشهر 10 مقولات للأديب إبراهيم المازني

ناصر عراق يناقش «اللوكاندة» بالمجلس الأعلى للثقافة

قصر ثقافة الجيزة يحتفل بذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة