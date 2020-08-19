3 إصابات في تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية الصحراوي

شهد طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي حادث تصادم مروع بين سيارتين ميكروباص وسيارة ملاكي، اليوم الأربعاء، أمام منطقة سرابيوم وأسفر عن إصابة 3 أشخاص.تلقت غرفة عمليات نجدة الإسماعيلية بلاغًا من الأهالى بوقوع حادث مرورى بطريق الإسماعيلية الصحراوى، مما أدى إلى توقف حركة السير بالطريق.انتقل رجال المرور- على الفور- إلى المكان الحادث لرفع حطام، وتم تغير خط سير الطريق إلى الطريق الزراعي.يذكر أن الطريق الصحراوي شهد عدة حوادث مرورية مؤخرًا نتيجة أعمال التطوير التى تتم به وتسببت فى مصرع عدد من المواطنين.