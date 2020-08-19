التحقيق مع 111 تغيبوا دون سند قانوني في البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة استمرار الحملات الرقابية المفاجئة وتكثيف المتابعة الميدانية وتشكيل لجان للمرور على المنشآت الخدمية والصحية لضبط سير العمل وتحقيق الانضباط الإداري وضمان حسن سير العمل والتزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.وشنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز "الدلنجات - شبراخيت - إيتاي البارود" عدة حملات رقابية أسفرت عن إحالة 111 من العاملين للتحقيق لتغيبهم عن العمل دون سند قانوني.