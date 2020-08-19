إزالة 77 حالة تعدٍّ على الأراضي في البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات، وإيقاف البناء المخالف للحفاظ على الرقعة الزراعية، وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.وقد أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية التي نفذتها الوحدات المحلية لمركزي "المحمودية- كفرالدوار" عن إزالة 77 حالة تعدٍّ على مساحة 1263 م2 عبارة عن: "١٥ قرار إزالة على مساحة 1263م٢ على أملاك الري على ترعة المحمودية وترعة ساحل مرقص بنطاق قرى أريمون وسرنباى بالمحمودية".كما تمت إزالة ٦٢ حالة تعدٍّ على أملاك الدولة بكفرالدوار بمساحة 2000 متر تنوعت ما بين "زراعات- تشوينات- مواد بناء- مغاسل سيارات ومباني بالطوب الأبيض".