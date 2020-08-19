الفلبين تسجل 4650 إصابة جديدة بكورونا و111 وفاة

قالت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الأربعاء إنها سجلت 4650 إصابة جديدة بفيروس كورونا و111 وفاة.وذكرت الوزارة في نشرتها أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بكورونا في الفلبين ارتفع إلى 173774، وهو أعلى رقم مسجل في جنوب شرق آسيا، في حين زاد إجمالي عدد الوفيات إلى 2795.وخففت الحكومة اليوم الأربعاء إجراءات عزل عام صارمة في العاصمة والأقاليم المحيطة بها، وسمحت باستئناف مزيد من الأنشطة.