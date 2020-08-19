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الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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العسل يتفوق على المضادات الحيوية في علاج هذه الأمراض

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 10:32 ص
العسل
العسل
وكالات
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حث الخبراء البريطانيون الأطباء على وصف العسل كعلاج بدلًا من الأدوية العادية، لثمنه الرخيص وخلوه من أي آثار جانبية.

وقال العالم في جامعة أكسفورد هبة الله أبوالقاسم: "عندما يصف الأطباء أدوية لعلاج السبيل الهوائي العلوي (التجويف الأنفي والجيوب الأنفية والبلعوم وأحيانًا الحنجرة)، فإننا نوصي بالعسل كبديل للمضادات الحيوية، لأنه أكثر فعالية وأقل ضررًا من العقاقير المعتادة".

وحلل الباحثون حوالي 14 تجربة شارك فيها أكثر من 1760 شخصًا يعانون من التهاب الحلق والسعال وانسداد الأنف.

وأظهرت نتائج دراستين، قارنتا العسل بفاعلية مكونات أدوية تعالج نزلات البرد، أن أعراض المرض استمرت لمدة أقل بيومين عند أولئك الذين عولجوا بالعسل، وأدى المنتج أيضًا إلى خفض شدة السعال. كما أنه تفوق خلال التجارب على الباراسيتامول.

وكتب مؤلفو الدراسة في مجلة "BMJ Evidence Based Medicine"، إن "التهابات الجهاز التنفسي العلوي هي السبب الأكثر شيوعًا لوصف المضادات الحيوية"، واقترح الباحثون "وصف العسل كبديل آمن لعلاج أعراض الجهاز التنفسي العلوي".

وأكد الخبراء أن "العسل أكثر فعالية وأقل ضررًا من بدائل العلاج المعتادة ولا يسبب ضررًا من خلال مقاومة مضادات الميكروبات".

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