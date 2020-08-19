489 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 489 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات، إضافة إلى تسجيل 34 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) عن المركز أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 9068 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 164، بينما بلغت حالات الشفاء 1003 حالات.