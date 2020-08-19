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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

7 معلومات عن جامعة «الجلالة».. طب بشري 90%

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 12:29 م
جامعة الجلالة
جامعة الجلالة
نوران إمام
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يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة خلال الفترة الحالية عن تنسيق الجامعات الأهلية، وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه تم البدء منذ يوم الإثنين تشغيل جامعة "الجلالة" وأقر التنسيق الخاص بالجامعات الأهلية ومنها جامعة "الجلالة" والمنصور الجديدة، والعلمين الدولية والملك سلمان.

ترصد "الدستور" 7 معلومات عن جامعة الجلالة.

1- تضم الجامعة 10 كليات "العلوم الاجتماعية والإنسانية، والعلوم الإدارية، والإعلام والاتصال، والفنون، والهندسة، وعلوم وهندسة الحاسبات، والعمارة، والعلوم، والغذاء والصناعات الغذائية، والطب".
2- مقر الجامعة الجلالة في مدينة الجلالة بالعين السخنة.
3- تم تخفيض تنسيق القبول في جامعة الجلالة بنسبة 5% عن باقي الجامعات الأهلية والخاصة.
4- يعتمد نظام الدراسة على الساعات المعتمدة فيمكن الطالب الاختيار من بين المواد التي يرغب في دراستها.

5- تنسيق كليات جامعة الجلالة للطالب الحاصل على شهادة الثانوية العامة
كلية الطب البشري %90
كليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي %85
كلية الهندسة والطب البيطري %75
كليات الفنون التطبيقية وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وكلية التكنولوجيا الحيوية وكلية علوم الحاسب %65
كليات الإعلام وكلية اللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية وكلية الإدارة %55
كليات الزراعة وباقي الكليات %55.

6- جامعة الجلالة غير هادفة للربح لأنها منشأة فى مناطق عمرانية جديدة.
7- القبول في هذه الكليات يشترط اجتياز اختبارات القبول وفقًا للضوابط التي تضعها كل كلية.

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