7 معلومات عن جامعة «الجلالة».. طب بشري 90%

ترصد "الدستور" 7 معلومات عن جامعة الجلالة.

يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة خلال الفترة الحالية عن تنسيق الجامعات الأهلية، وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه تم البدء منذ يوم الإثنين تشغيل جامعة "الجلالة" وأقر التنسيق الخاص بالجامعات الأهلية ومنها جامعة "الجلالة" والمنصور الجديدة، والعلمين الدولية والملك سلمان.1- تضم الجامعة 10 كليات "العلوم الاجتماعية والإنسانية، والعلوم الإدارية، والإعلام والاتصال، والفنون، والهندسة، وعلوم وهندسة الحاسبات، والعمارة، والعلوم، والغذاء والصناعات الغذائية، والطب".2- مقر الجامعة الجلالة في مدينة الجلالة بالعين السخنة.3- تم تخفيض تنسيق القبول في جامعة الجلالة بنسبة 5% عن باقي الجامعات الأهلية والخاصة.4- يعتمد نظام الدراسة على الساعات المعتمدة فيمكن الطالب الاختيار من بين المواد التي يرغب في دراستها.5- تنسيق كليات جامعة الجلالة للطالب الحاصل على شهادة الثانوية العامةكلية الطب البشري %90كليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي %85كلية الهندسة والطب البيطري %75كليات الفنون التطبيقية وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وكلية التكنولوجيا الحيوية وكلية علوم الحاسب %65كليات الإعلام وكلية اللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية وكلية الإدارة %55كليات الزراعة وباقي الكليات %55.6- جامعة الجلالة غير هادفة للربح لأنها منشأة فى مناطق عمرانية جديدة.7- القبول في هذه الكليات يشترط اجتياز اختبارات القبول وفقًا للضوابط التي تضعها كل كلية.