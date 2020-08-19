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الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الحكومة تبحث عودة صلاة الجمعة في اجتماع اليوم بالعلمين الجديدة

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 10:44 ص
عودة صلاة الجمعة
عودة صلاة الجمعة
محمد إبراهيم
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يعقد اليوم اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس المجلس، بالمقر الصيفي بمدينة العلمين الجديدة، بمشاركة جميع الوزراء.

ومن المقرر أن يناقش المجلس تداعيات عدد من الأزمات والتحديات التي تواجه خطط التنمية التي تنفذها الحكومة خاصة فيما يتعلق بأزمة كورونا وسد النهضة الإثيوبي.

ومن المقرر أن يناقش المجلس مدى استقرار عودة عمل مبادرة الرئيس السيسي «100 مليون صحة»، ومناقشة التموين في تقليل وزن رغيف الخبز والإعلان عن الأسباب التي دعت لذلك إضافة إلى التأكد من توافر مخزون السلع والاحتياجات الأساسية للمواطنين.

ومن المرتقب أن تجتمع لجنة إدارة أزمة كورونا لبحث خطة الأوقاف والتنمية المحلية والصحة لعودة صلاة الجمعة بالمساجد وقوفًا على رغبة المواطنين من ناحية والتشديد على الإجراءات الاحترازية من ناحية أخرى.

ومن المتوقع أن يعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس اللجنة ورئيس مجلس الوزراء التفاصيل الكاملة في هذا الشأن عقب انتهاء الاجتماع خلال مؤتمر صحفي يذاع على الهواء مباشرة للوصول إلى كل المواطنين.

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