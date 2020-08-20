أزمة كهرباء في ليبيا.. انطفاء تام للتيار في الغرب

أعلنت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، اليوم الأربعاء، حدوث انهيار في الشبكة مما أدى إلى انقطاع التيار عن المنطقة الغربية، وإظلام تام في غرب البلاد، بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة مع عدم فصل وحدات التوليد.وأكدت الشركة، حسبما نقلت قناة ليبيا 24، أنه جارٍ بناء الشبكة حتى تتمكن من إعادة التيار إلى كافة المناطق المتضررة.وتعاني ليبيا منذ فترة من أزمة انقطاع الكهرباء المستمر في عدة مدن من البلاد، لاسيما بمدن الغرب، دون حلول جذرية من قبل حكومة الوفاق غير الشرعية؛ لإنهاء المعاناة التي يعاني منها الليبيون.وتعتبر التقارير الليبية أن أزمة الكهرباء "أزمة مفتعلة"، حيث الجهات الرسمية في ليبيا لا تعمل بجدية على حلّها بشكل نهائي.