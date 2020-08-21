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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القومي للطفولة» يدعم الطفلة ضحية التعذيب في الجيزة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 12:15 ص
سحر السنباطي
سحر السنباطي
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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وجهت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لدعم الطفلة ذات العشر سنوات والتي تعرضت للضرب والتعذيب على يد رجل وزوجته كانت تعمل لديهما، حيث تم تداول الواقعة على وسائل التواصل الاجتماعي وقد رصدتها وحدة الرصد التابعة لخط نجدة الطفل 16000 وعلى الفور تم تحرير البلاغ بالواقعة.

وقد وجهت السنباطي بإحالة الواقعة إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة والجمعية الشريكة مع خط نجدة الطفل 16000 بمحافظتي كفرالشيخ والغربية؛ وذلك لتقديم كل أوجه الدعم اللازم للطفلة، وذلك لتواجد الطفلة بالمستشفى الجامعي بطنطا لتلقي الرعاية الطبية اللازمة لها.

وأشارت السنباطي إلى أن نيابة قسم أول كفرالشيخ الجزئية باشرت تحقيقاتها أمس في المحضر الخاص بالواقعة جنح قسم أول كفرالشيخ، بشأن واقعة تعرض الطفلة البالغة من العمر عشر سنوات للضرب والتعذيب على يد رجل وزوجته حال كونها تعمل لديهما خادمة بمسكنهما بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة، مما أدى إلى إصاباتها بحروق من الدرجة الثلاثة بالوجه والظهر والذراعين نتيجة سكب زيت مغلي عليها، وكدمات بالفخذين واليد اليسرى وآثار حروق بأسفل البطن والعينين وجرح قطعي بالأذن.

وقالت إن النيابة تباشر تحقيقاتها في الواقعة، لتوقيع أقصى العقوبة على الجاني، مؤكدة ثقتها في القضاء العادل الذي دائمًا ينصف حقوق الأطفال المعتدى عليهم والمعرضين للخطر.

وأكدت السنباطي أن منظومة حماية الطفل تعمل من أجل توفير سبل الدعم ورفع الخطر عن الأطفال.

وناشدت المواطنين وكل من يعلم بتعرض طفل للخطر أو الانتهاكات التواصل مع خط نجدة الطفل "16000" أو من خلال خدمة الواتس آب على الرقم (٠١١٠٢١٢١٦٠٠)، مشيرة إلى أن الخط الساخن يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع للعمل على سرعة إنقاذ الطفل من كل خطر أو إهمال أو عنف من خلال الجهات الشريكة.

كما توجهت السنباطي بالشكر للنيابة العامة على سرعة استجابتها والتدخل والتحقيق لإنفاذ حقوق الطفل الواردة بقانون الطفل المصري والمواثيق الدولية.

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