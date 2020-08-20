«الحياة» تعرض حلقات مجمعة من «قوت القلوب».. والجزء الثاني 5 سبتمبر

كشفت مصادر لـ"الدستور" من داخل مسلسل "قوت القلوب"، والذي تقوم ببطولته الفنانة القديرة ماجدة زكي، عن أنه سوف يتم تجميع حلقاته التي تم عرضها قبل شهر رمضان الماضي، وعرضها على قناة "الحياة"، بداية من 23 من أغسطس الجاري، وحتى الخامس من سبتمبر المقبل، والذي يشهد عرض أولى حلقات الجزء الثاني من العمل.وتدور أحداث المسلسل حول "قوت القلوب" الشخصية التي تقدمها الفنانة ماجدة زكي؛ وهي تعمل مدرسة وتحاول إعالة أسرتها ورعايتها، ولكن يتعرض ابنها "حسن" الطبيب للعديد من المتاعب في حياته بسبب تصرفات أمـه غير المتزنة، ولكن سرعان ما تجد "قوت" نفسها في صراع غير محتمل مع أبنائها في إطار اجتماعي عائلي."قوت القلوب" من بطولة ماجدة زكي، محمد أنور، خالد زكي، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، نرمين ماهر، مارتينا عادل، وآخرين، وهو من تأليف محمد الحناوي، وإخراج مجدي أبوعميرة.