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الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الحكومة العراقية يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 11:56 م
مصطفى الكاظمي
مصطفى الكاظمي
عبير سليم
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وصل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن على رأس وفد حكومي، تلبية لدعوة رسمية.

وأكد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان له عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، أن "الكاظمي سيلتقي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، غدا الخميس".

ولفت إلى أن "الكاظمي سيجري خلال اللقاء مباحثات بشأن تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن، إلى جانب مناقشة التطورات الراهنة على الساحة الإقليمية، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، استمرار حاجة العراق إلى المساعدة الأمريكية، مؤكدًا، عشية زيارته المرتقبة إلى واشنطن، عزم حكومته على حصر السلاح بيد الدولة.

وكانت وزارة الخارجية العراقية، أعلنت الإثنين الماضي، أن وفدا عراقيا برئاسة وزير الخارجية، فؤاد حسين، وصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، للمشاركة في الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي العراقي- الأمريكي.

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