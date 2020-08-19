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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تحث الأطراف المتنازعة في مالي على ضبط النفس

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 11:55 م
الأطراف المتنازعة
الأطراف المتنازعة في مالي
أ ش أ
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حثت موسكو جميع الأطراف في مالي على ممارسة ضبط النفس والامتناع عن العنف.

جاء ذلك في تصريح لمصدر في وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، في معرض تعقيبه على تصريحات جديدة للمتمردين العسكريين في مالي.

وقال المصدر الدبلوماسي، الذي لم يتم الكشف عن هويته: "ندعو إلى ضبط النفس وندعو إلى الامتناع عن استخدام العنف، خاصة تلك التي قد تؤدي إلى وقوع إصابات وسقوط ضحايا، ونتابع التطورات عن كثب".

وبدأت مجموعة من الجنود في مالي، أمس، تمردا في قاعدة عسكرية ليست بعيدة عن عاصمة البلاد.

وقال المتمردون إنهم اعتقلوا رئيس البلاد، إبراهيم بوبكر كيتا، ورئيس الوزراء، بوبو سيسي.

وأعلن كيتا، في الساعات الأولى من صباح اليوم، استقالته وحل البرلمان.

وفي وقت لاحق، أعلن القادة العسكريون تشكيل لجنة وطنية لإنقاذ الشعب وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول، ودعوا إلى انتقال سياسي يؤدي إلى انتخابات عامة.

من جانبه، قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، إن موسكو تتابع الوضع في مالي، وتتواصل بشكل دائم مع سفارتها هناك.

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